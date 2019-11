Les soupçons d'ingérence russe ont fait irruption dans la campagne des législatives au Royaume-Uni. Parlement et opposition ont pressé le premier ministre Boris Johnson de publier avant le scrutin du 12 décembre un rapport potentiellement explosif.

Remis au Premier ministre le 17 octobre, le rapport n'a pas encore été rendu public. Face à l'impatience du Parlement et de l'opposition, dans un pays marqué par l'affaire Skripal, du nom de l'ex-agent russe empoisonné à Salisbury en 2018, le gouvernement temporise.

Le président de la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité (ISC), Dominic Grieve, a appelé Downing Street à publier le rapport de 50 pages rédigé par cette instance afin qu'il puisse être examiné par le Parlement avant les élections. L'ancien député conservateur, exclu du parti en septembre pour avoir voté avec l'opposition pour empêcher un Brexit sans accord, a jugé mardi dans les colonnes du Guardian «hallucinant» que le rapport ne soit toujours pas publié.

Dominic Grieve - The #RussianReport was completed in March... & the report has to be laid before Parliament when it is sitting.. the security agencies have said there is no problem releasing the report.. so why is the PM still considering it..#GE2019 pic.twitter.com/BD2guXChUO