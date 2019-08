Une opération policière de grande envergure a été lancée sur l'île grecque d'Ikaria en mer Egée pour retrouver une scientifique britannique de 35 ans portée disparue depuis deux jours, a-t-on appris mercredi auprès de la police.

«Un hélicoptère de la police a quitté Athènes mardi soir pour transporter des forces policières, équipées d'une machine spéciale permettant de localiser des êtres humains», a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police grecque.

Disparue lors d'un jogging

Selon des médias, la scientifique astrophysicienne Natalie Christopher, qui habite à Nicosie, était arrivée sur l'île d'Ikaria samedi dernier avec son compagnon, âgé de 38 ans.

Lundi matin, elle était sortie de l'hôtel où le couple séjournait, près du port d'Aghios Kyrikos, pour faire son jogging et n'est jamais rentrée, selon une déclaration de son compagnon rapportée par des médias grecs et chypriotes.

Les policiers venus d'Athènes se sont joints «aux recherches effectuées également par les pompiers, la police portuaire d'Ikaria et des bénévoles», selon un communiqué de la direction de la police du nord de la mer Egée.

Une enquête préliminaire a également été ouverte pour déterminer les conditions de la disparition de la scientifique.

Déjà un précédent

Cette disparition intervient trois semaines après le meurtre de la scientifique américaine Suzanne Eaton, une biologiste moléculaire de 59 ans, qui s'était rendue sur l'île de Crète pour une conférence, et faisait son jogging le matin de sa disparition le 2 juillet.

Le corps de la victime n'a été retrouvée que trois jours plus tard dans une grotte proche de la route non loin de La Canée, où avait lieu la conférence. Selon certains médias grecs, l'examen du corps a montré que sa bouche et son nez avaient été bouchés.

La police, qui avait alors arrêté un Crétois de 27 ans, principal suspect, considère que l'auteur présumé de ce crime voulait abuser sexuellement de la scientifique. (afp/nxp)