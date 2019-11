Les manifestants se regroupent vendredi en Irak, défiant une répression qui a tué la veille 44 protestataires. Elle a menacé de faire sombrer le pays dans le chaos après que des hommes en civil et des combattants tribaux ont sorti leurs armes.

En procession funéraire ou dans de nouveaux rassemblements sur les places de Bagdad, Najaf, Diwaniya, Nassiriya ou al-Hilla, ils étaient de nouveau des milliers à affirmer qu'ils ne partiraient pas avant «la chute du régime» et un renouvellement complet d'une classe politique qu'ils accusent d'être corrompue, de ne pas les écouter et de les réprimer dans le sang.

L'Irak a vécu jeudi l'une de ses journées les plus sanglantes en deux mois de contestation contre le pouvoir, avec 37 manifestants tués dans la répression et des violences principalement dans le Sud, où des institutions, dont le consulat d'Iran, ont été attaqués.

A Nassiriya, où jeudi 26 manifestants tombaient sous les balles des forces de sécurité emmenées par un haut-gradé dépêché par Bagdad et rappelé dans le chaos, les affrontements ont déjà repris. Trois manifestants ont été blessés alors qu'ils tentaient d'approcher de la Direction provinciale de la police dans la ville, ont indiqué des médecins, au lendemain d'une journée marquée par 44 morts et près d'un millier de blessés.

Ailleurs dans le Sud, notamment à Najaf et Kerbala, deux villes saintes où les violences se sont poursuivies jusqu'aux premières heures du jour, un calme précaire règne.

Sermon crucial

Le très influent grand ayatollah Ali Sistani a appelé dans son sermon de vendredi le Parlement irakien à retirer sa confiance au gouvernement, au lendemain d'une des journées les plus sanglantes, en deux mois de contestation déjà marqués par près de 400 morts.

«Le Parlement dont a émergé le gouvernement actuel est appelé à revoir le choix qu'il a fait à ce sujet et à agir dans l'intérêt de l'Irak, pour préserver le sang de ses enfants et éviter que (le pays) ne glisse dans la violence, le chaos et la destruction», affirme le sermon de cette figure tutélaire de la politique irakienne, lu vendredi à Kerbala par un de ses représentants, Ahmed al-Safi.

Irak : les manifestants enterrent leurs morts après une des pires journées de contestation

L'homme de 89 ans affirme depuis le début que les revendications des manifestants sont «légitimes» sans toutefois retirer sa confiance au gouvernement, qu'il a à maintes reprises appelé à brider ses forces de sécurité. Les violences de jeudi ont pu changer la donne.

Ce jour-là, les tirs ininterrompus et les courses-poursuites entre manifestants et forces de l'ordre, emmenées par des militaires tout juste dépêchés par Bagdad pour «restaurer l'ordre», se sont déchaînés. Car la veille au soir, l'Irak était entré dans une nouvelle étape.

«Iran dehors!»

Des manifestants hurlant «Iran dehors!» et «victoire à l'Irak!» avaient brûlé le consulat du très influent voisin iranien à Najaf, visitée chaque année par des millions de pèlerins iraniens. Peu après, la répression augmentait et avec elle la réponse des manifestants.

A Nassiriya, foyer de toutes les révoltes de l'histoire de l'Irak proche des ruines de l'antique Ur, alors que la ville était à feu et à sang, le gouverneur obtenait de Bagdad le limogeage du commandant militaire de la zone tout juste nommé et démissionnait à son tour. Dans le sud agricole et tribal, le chaos menace.

Vendredi ces hommes en armes avaient disparu mais des manifestants brûlaient de nouveau des pneus en travers de ponts et de routes, bloquant notamment les autoroutes menant vers le nord. (ats/nxp)