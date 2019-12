L'Iran a estimé lundi que les Etats-Unis avaient montré leur «soutien au terrorisme» en menant en Irak des frappes aériennes contre des forces pro-Iran qui ont lutté contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI).

«Avec ces attaques, l'Amérique a montré son ferme soutien au terrorisme et son dédain pour l'indépendance et la souveraineté des pays, et elle doit assumer les conséquences de son acte illégal», a déclaré le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes Abbas Moussavi.

Des avions américains ont frappé dimanche soir plusieurs bases des brigades du Hezbollah, l'une des factions les plus radicales du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires dominée par les pro-Iran et désormais intégrée aux forces irakiennes.

Ces frappes de représailles après la mort vendredi d'un sous-traitant américain dans une attaque à la roquette, ont fait 25 morts dans les rangs des combattants pro-iraniens, selon un dernier bilan.

«Ces attaques ont une fois de plus prouvé les fausses affirmations des Etats Unis alors qu'elles ont ciblé les positions des forces qui au fil des ans ont infligé de lourds coups aux terroristes de Daech», a déclaré le porte-parole iranien en référence à l'EI.

Pour le porte-parole iranien, la présence de forces étrangères dans la région est «la cause de l'insécurité et des tensions». «L'Amérique doit mettre fin à son occupation», a affirmé Abbas Moussavi.

Les tensions américano-iraniennes ont monté en flèche depuis que Washington s'est retiré d'un accord nucléaire historique avec Téhéran l'an dernier et a commencé à rétablir des sanctions. (ats/nxp)