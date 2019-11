La justice américaine a condamné vendredi Téhéran à payer 180 millions de dollars au correspondant du «Washington Post» Jason Rezaian. Le journaliste américano-iranien a passé un an et demi dans les prisons iraniennes.

Un tribunal fédéral de Washington a pris cette décision, largement symbolique, à des fins «dissuasives», selon une copie du jugement. En poste à Téhéran, le reporter avait été arrêté avec sa femme le 22 juillet 2014. A cette époque, l'Iran venait d'accepter la relance des négociations internationales sur son programme nucléaire, soupçonné de cacher un volet militaire.

NEW A federal judge has ordered the government of Iran to pay Washington Post journalist Jason Rezaian and his family about $180 million in damages for his 18 month detention. Background here. https://t.co/3MRcRmCl2v pic.twitter.com/q7UvAzfiyP