L’Iran est «prêt à de nouveaux échanges de prisonniers avec les États-Unis», a déclaré dimanche le porte-parole de la diplomatie iranienne Abbas Moussavi. Ce dernier a loué les efforts de médiations de la Suisse.

Abbas Moussavi a précisé qu’il «n’y a pas eu de discussions directes» entre l’Iran et les États-Unis sur l’échange de prisonniers réalisé jeudi avec l’entremise de la Confédération.

Michael White, un ex-militaire de la marine américaine arrêté en juillet 2018, avait quitté l’Iran «dans un avion suisse», selon un tweet de Donald Trump, qui a remercié Berne pour son aide «formidable». Dans la foulée, Téhéran avait annoncé la libération du scientifique iranien Majid Tahéri, emprisonné en Amérique.

....I will never stop working to secure the release of all Americans held hostage overseas! Thank you Switzerland for your great assistance.