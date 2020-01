Donald Trump a donc ordonné l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué ce vendredi à Bagdad par une frappe qui a fait au moins huit autres morts. Le président américain a marqué l’action en tweetant un drapeau américain, sans autre commentaire.

Mais d’anciens tweets du républicain ont rapidement ressurgi et sont devenus viraux. Car dans une série de messages de 2011 et 2012, Trump s’en prenait vertement au président Barack Obama, qu’il accusait de vouloir frapper l’Iran dans le seul but d’augmenter sa popularité pour être réélu.

Une idée qu’il avait déclinée plusieurs fois, prédisant qu’Obama allait «attaquer l’Iran pour sauver la face» ou «déclencher une guerre avec l’Iran pour être réélu».

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Polls are starting to look really bad for Obama. Looks like he'll have to start a war or major conflict to win. Don't put it past him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Don't let Obama play the Iran card in order to start a war in order to get elected--be careful Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

I predict that President Obama will at some point attack Iran in order to save face! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2013

En 2011, l’actuel locataire de la Maison-Blanche avait également avancé cette accusation en vidéo, comme le rappelle un journaliste du HuffingtonPost. Décrivant Obama comme «faible et inefficace», Donald Trump lançait alors: «Je crois qu’Obama va attaquer l’Iran avant les élections car il croit que c’est la seule manière pour être élu. N’est-ce pas pathétique?»

En 2011, Trump pensait qu'Obama allait attaquer l'Iran, "sa seule chance d'être réélu" pic.twitter.com/bzamBwDxlg — Romain Herreros (@Romain_Herreros) January 3, 2020

R.M.