Entre 1845 et 1852, l'Irlande a été frappée par la Grande famine: le mildiou a ravagé les cultures de pommes de terre, principal aliment d'une population qui souffrait déjà de la politique de l'occupant britannique. On estime qu'un million de personnes sont mortes et autant ont émigré, beaucoup aux États-Unis. Ce drame avait eu un retentissement mondial, avec des gestes de solidarité venus d'un peu partout. Même de tribus amérindiennes.

En souvenir de leur propre épreuve

Ce fut le cas des Chactas, qui furent particulièrement émus par ce qui arrivait aux Irlandais, car eux-mêmes avaient vécu une terrible épreuve quelques années auparavant. Cette nation avait en effet été l'une de celles qui furent déplacées à marche forcée en 1830, afin de donner ses terres aux colons européens. Appelé la Piste des larmes, cet exode qui avait vu les tribus déménager de l'est à l'ouest du Mississippi avait causé la mort de milliers d'Amérindiens, notamment en raison de la famine. Pourtant, 17 ans plus tard, en 1847, les Chactas décidèrent de se mobiliser pour les Irlandais et réunirent 170 dollars qu'ils leur firent parvenir, l'équivalent de 5000 dollars aujourd'hui.

Le monument qui a été érigé en Irlande pour commémorer la générosité des Chactas.

Les Irlandais n'ont jamais oublié ce geste et, en 2017, 170 ans après, un monument a été érigé en mémoire de ce don à Midleton, dans le sud der l'Irlande. Et aujourd'hui, les insulaires ont l'occasion de venir en aide à leur tour à des tribus amérindiennes, raconte le «New York Times».

Navajos et Hopis touchés

La nation Navajo, la plus grande réserve amérindienne des États-Unis, située à cheval sur les États de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique, a été très fortement touchée par le coronavirus. Le dernier rapport du 6 mai fait état de 2654 cas et de 85 morts . Le virus s'est rapidement propagé en raison d'une forte présence dans la population de maladies comme le diabète, de la rareté de l'eau courante et de maisons avec plusieurs générations vivant sous le même toit. La réserve Hopi, qui est totalement entourée par la nation Navajo, est également touchée.

Du coup, les Irlandais se sont mobilisés et ont lancé une collecte de fonds afin de pouvoir fournir eau potable, nourriture et soins à ces deux tribus. Ce 7 mai , le montant des dons atteignait près de... 3 millions de dollars! Une générosité qui a clairement un lien avec ce que les Chactas avaient fait pour l'Irlande à l'époque. Gary Batton, chef de la nation Chacta établie aujourd'hui dans l’Oklahoma, a déclaré dans un communiqué que la tribu était «heureuse et pas du tout surprise d’apprendre l’aide que nos amis spéciaux, les Irlandais, apportent aux nations Navajo et Hopi. Nous sommes devenus des âmes sœurs avec les Irlandais dans les années qui ont suivi la famine de la pomme de terre. Nous espérons que les peuples irlandais, navajo et hopi développeront des amitiés durables, comme nous l'avons fait.»

Michel Pralong