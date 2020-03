Les Italiens ne sont pas près de pouvoir reprendre une vie normale. Les mesures de confinement en raison du coronavirus vont en effet être prolongées.

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé que les mesures de confinement prises depuis une semaine en Italie, pays d'Europe le plus durement touché par la pandémie, seraient «prolongées à leur échéance», soit le 3 avril.

«Les mesures que nous avons prises, tant celle qui a entraîné la fermeture d'une grande partie des entreprises et des activités individuelles dans le pays, que celle concernant l'école, ne peuvent être que prolongées à leur échéance», a déclaré Giuseppe Conte dans le quotidien «Il Corriere della Sera» de jeudi.

Le pic pas encore atteint

«Nous avons évité l'effondrement du système, les mesures restrictives fonctionnent et il est évident que lorsque nous atteindrons un pic et que la contagion commencera à diminuer, au moins en pourcentage, dans quelques jours, espérons-le, nous ne pourrons pas revenir immédiatement à la vie d'avant», a ajouté le chef du gouvernement.

La pandémie a tué 475 personnes en Italie entre mardi et mercredi, le pire bilan enregistré dans un seul pays en une journée, selon le bilan officiel diffusé mercredi. Désormais, ce sont près de 3000 personnes qui ont perdu la vie dans le pays en raison de cette maladie, un bilan très proche de celui de la Chine (plus de 3200 morts) d'où est partie la pandémie.

Giuseppe Conte assure ne pas envisager pour l'instant de durcir l'arsenal de mesures restrictives. Il se dit cependant prêt «à agir» si les restrictions ne sont pas respectées. «Nous devons faire preuve de bon sens et agir tous avec la plus grande conscience, les sanctions pénales pour les contrevenants sont là et seront strictement appliquées.»

Mesures plus strictes encore?

«Je suis d'accord avec les maires qui ont également fermé les jardins publics et les parcs. Une chose est de pratiquer une activité sportive, une autre est de transformer les lieux publics en points de rassemblement, ce qui est inacceptable», a-t-il conclu.

Plusieurs élus des régions du nord de l'Italie, où la contagion progresse encore fortement, estiment que si elle ne ralentit pas dans les prochains jours, il faudra prévoir des mesures encore plus rigides comme l'interdiction de faire du jogging.

Depuis une semaine, 60 millions d'Italiens sont confinés chez eux et ne peuvent se déplacer que pour raisons professionnelles ou impérieuses et tout rassemblement est interdit. Les écoles sont fermées. (ats/nxp)