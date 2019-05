Proche Orient: un siècle de conflit entre Israël et Palestine Le conflit israélo-palestinien a pris naissance à la fin du XIXe siècle. De la déclaration Balfour promettant la création d'un Foyer national juif à la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël.

Deux Israéliens ont été blessés, dont un très grièvement, vendredi dans la Vieille ville de Jérusalem dans une attaque au couteau dont l'auteur a été «neutralisé», a indiqué la police.

L'un des Israéliens est dans un état très grave à critique. L'autre souffre de blessures sérieuses, a dit à l'AFP un porte-parole de la police, Micky Rosenfeld.

Il n'a pas donné plus de précision sur l'auteur de l'attaque, en cours d'identification. Il n'a pas dit non plus si l'agresseur avait été blessé ou tué.

La Vieille ville de Jérusalem, située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée par Israël, a été ces dernières années le théâtre de nombreuses attaques à l'arme blanche commises par des Palestiniens isolés contre des Israéliens.

Attaque au couteau à #Jérusalem : 2 Israéliens blessés, dont un dans un état critique https://t.co/pOLUthiCVN — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) 31 mai 2019

Cette attaque survient alors que des dizaines de milliers de Palestiniens sont attendus dans la Vieille ville pour la dernière prière du vendredi du mois de ramadan, sacré pour les musulmans.

Sécurité élevée pendant le ramadan

Elle intervient aussi deux jours avant une grande marche d'Israéliens à l'occasion de la journée de Jérusalem, qui marque pour eux la «réunification» de la ville après la prise de la partie orientale lors de la guerre des Six Jours (1967).

Cette manifestation est chaque année la cause de tensions. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Israël proclame tout Jérusalem, y compris Jérusalem-Est, sa capitale «réunifiée» et «indivisible», et exclut toute partition de la ville.

Deux Israéliens blessés dans une attaque au couteau à Jérusalem https://t.co/ZWv8OctzoN — CNEWS (@CNEWS) 31 mai 2019

L'un des Israéliens a été blessé près de la porte de Damas, côté est, théâtre fréquent d'attaques anti-israéliennes, a dit la police. L'autre l'a été de l'autre côté de la Vieille ville, près de la porte de Jaffa.

L'agresseur a été «neutralisé» par la police, a dit cette dernière. Le dispositif de sécurité élevée instauré pour le mois de ramadan reste en place, a dit le porte-parole de la police. (afp/nxp)