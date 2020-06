Du haut de ses 9 ans, Stephen Wamukota s'est inquiété du manque de dispositifs pour se laver les mains dans sa ville située à l'ouest du Kenya.

Selon la BBC, le jeune garçon aurait dit à sa mère que les installations disponibles n'étaient pas adaptées et risquaient au contraire d'exposer la population au virus. Fils de menuisier, il a demandé à son père de l'aider à construire une machine permettant de se laver les mains sans contact.

Simple et efficace

Ensemble, ils ont réalisé une structure de bois pour suspendre un jerrican d'eau et une pédale délivrant de l'eau et du savon. L'invention est simple et pourtant, elle est d'une grande aide pour la population locale en lui permettant de limiter les risques de propagation du virus.

Il a été récompensé pour avoir aidé le pays à faire face à la pandémie en recevant le premier Prix présidentiel Uzalendo (qui signifie patriotisme). Les internautes Kenyans ont applaudi l'initiative du jeune garçon sur les réseaux sociaux.