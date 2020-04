Le 7 avril dernier, le Préfet et la mairie de Paris annonçaient l’interdiction de la pratique sportive dans les rues entre 10h et 19h. Le but de la manoeuvre était de «réguler l’accès à l’espace public».

Imaginant que l'autorisation sportive limitée de 19h à 10h allait calmer l'ardeur des amateurs de jogging, les autorités ont, au contraire, pris le risque de voir tout le monde sortir en même temps.

Et c'est bien ce qui s'est passé hier soir, dans la capitale française. Les caméras de France 3 ont enregistré des images très parlantes: on peut y voir une foule de promeneurs et de sportifs amassés dans les espaces publics, au mépris total des règlements sanitaires en vigueur.

Selon les habitués, il y avait même beaucoup plus de monde que les jours précédents. De quoi faire froid dans le dos.



L.S.