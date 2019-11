La juge de la Cour suprême américaine Ruth Bader Ginsburg, progressiste très appréciée des démocrates, a été hospitalisée pour des tremblements et une forte fièvre, a annoncé l'institution samedi.

Des problèmes de santé chez cette magistrate de 86 ans ont suscité récemment des spéculations sur une éventuelle retraite, qui permettrait au président Donald Trump de nommer un juge conservateur de plus.

Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg was hospitalized Friday after having chills and a fever. The court said she has improved and could be released Sunday. https://t.co/xWB1jhohuI pic.twitter.com/EPnhs1MTfT