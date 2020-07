«A cause de ma participation dans l'organisme Unis (WE Charity en anglais), j'aurais dû me retirer des discussions et je ne l'ai pas fait», a dit M. Trudeau lors d'une conférence de presse lundi. «C'était mon erreur, je m'en excuse profondément».

«Je savais que ma famille, les membres de ma famille travaillaient avec cet organisme-là, étaient impliqués avec cet organisme-là mais je n'avais pas les détails de leur rémunération et j'aurais dû avoir ces détails-là et je le regrette», a-t-il ajouté.

A sa mère et son frère

Cette tourmente a pour origine l'octroi sans appel d'offres du contrat public à l'association caritative UNIS pour la gestion d'un programme de bourses étudiantes de près d'un milliard de dollars canadiens. Le contrat a depuis été retiré à cette organisation, mais la controverse a rebondi lorsque WE Charity a reconnu, après avoir dit le contraire, avoir versé près de 300.000 dollars (189.000 euros) à la mère et au frère de M. Trudeau pour des prises de parole ces dernières années. L'épouse de M. Trudeau aurait reçu 1.500 dollars (environ 1.000 euros) pour un événement en 2012, avant que M. Trudeau ne devienne le chef du parti libéral.

A deux reprises

L'opposition conservatrice a réclamé vendredi une enquête policière dans cette affaire, qui fait l'objet d'une enquête du commissaire aux conflits d'intérêt et à l'éthique, un officier indépendant du parlement. M. Trudeau a déjà été épinglé à deux reprises depuis 2017 par le commissaire à l'éthique pour avoir enfreint la loi sur les conflits d'intérêt.

Le Parti conservateur veut également contraindre Justin Trudeau à comparaître devant une commission parlementaire pour s'expliquer sur l'attribution de ce contrat.