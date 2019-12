Un avion de ligne avec 100 personnes à bord s'est écrasé peu après son décollage vendredi matin depuis Almaty au Kazakhstan, faisant au moins 15 morts, ont indiqué les autorités de ce pays d'Asie centrale.

L'appareil, un Fokker-100 de la compagnie locale à bas coût Bek Air, est tombé à 07h22 (01h22 GMT), après son décollage à 07h05 (01h05 GMT) de l'aéroport d'Almaty, poumon économique du Kazakhstan, à destination de la capitale, Nur-Sultan, plus au nord.

#Kazakhstan Le bilan officieux passerait désormais à 10 morts et 30 blessées, dont des enfants suite au crash du Fokker-100 à Alma-Ata après sont décollage de l'aéroport d'#Almaty pic.twitter.com/jugD7LCv8N — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 27, 2019

A son bord se trouvaient 95 passagers et 5 membres d'équipage, selon le gouvernement. Selon Tleoukhan Abildaïev, chef du département de la santé publique d'Almaty, ville la plus peuplée du pays, 66 personnes ont été blessées, dont 50 ont été hospitalisées, 14 sont mortes dans le crash et une fillette est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital.

Douze personnes se trouvent dans un état «extrêmement grave», selon la même source. L'administration d'Almaty a également précisé que neuf enfants avec «des traumatismes multiples» ont été pris en charge par les secours.

Une soixantaine de survivants

L'aéroport d'Almaty a publié la liste des noms d'une soixantaine de survivants sur sa page Facebook et indique continuer de fonctionner normalement.

Une enquête pour «infraction aux règles de sécurité et d'exploitation d'un moyen de transport aérien» a aussi été ouverte, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Des images et une vidéo diffusées par les autorités montrent l'appareil brisé au moins en deux, le nez et une dizaine de hublots visibles sont encastrés dans une maison, largement détruite, avec des débris jonchant le sol.

Une foule de sauveteurs, dont plusieurs camions de pompiers et ambulances, ainsi que des policiers sont déployés en grand nombre dans la neige autour des parties accidentées du fuselage, aux abords de la zone habitée.

«Punis sévèrement»

Les deux parties de l'avion, visibles sur les images, ne semblent pas avoir pris feu. Dans un message de condoléances sur Twitter, le président Kassym-Jomart Tokaïev a aussi assuré que «ceux responsables seront punis sévèrement en conformité avec la loi».

Le gouvernement de l'ex-république soviétique d'Asie centrale a précisé que l'avion de la compagnie Bek Air avait perdu «de l'altitude au décollage et tapé un mur en béton. Il a percuté une structure de deux étages».

L'avion est tombé «dans une zone habitée», a précisé le comité des Situations d'urgences, en charge des secours. L'accident a eu lieu près de Kzyl-Tu, une localité situé au nord-est de l'aéroport de l'ancienne capitale kazakhe.

Appareils cloués au sol

Selon la chaîne de télévision d'Etat Khabar 24, il n'y avait personne au moment de l'accident dans la maison sur laquelle l'avion s'est écrasé.

Le vol devait relier Almaty à la capitale Nur-Sultan (anciennement Astana). La compagnie Bek Air se décrit sur son site internet comme la première compagnie à bas coût du Kazakhstan. Selon le ministère de l'Industrie, elle exploite neuf avions de type Fokker-100, un modèle moyen-courrier construit par l'avionneur néerlandais Fokker.

Le gouvernement kazakh a ordonné de clouer au sol tous les appareils de ce type et les activités de la compagnie en question le temps de l'enquête.

Six hommes identifiés

Au moins six hommes ont été identifiés parmi les morts, nés entre 1940 et 1982, selon le Comité des situations d'urgence.

Selon l'agence de presse Informburo.kz, l'une de ses journalistes, Dana Krouglova, a trouvé la mort dans l'accident. «Son voyage n'était pas certain, car elle avait des rendez-vous de prévu à Almaty. Mais Dana voulait célébrer le Nouvel an avec ses parents à Nur-Sultan», a écrit l'agence sur son site internet.

En mars 2016, un Fokker-100 de Bek Air avec 116 passagers à son bord avait dû effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Nur-Sultan en raison d'un problème de train d'atterrissage. Aucune personne n'avait été blessée. (ats/nxp)