Les recherches se poursuivent en Malaisie pour retrouver une adolescente franco-irlandaise disparue depuis une semaine, avec le concours de centaines de personnes malgré la fête de l'Aïd al-Adha, fériée dans ce pays à majorité musulmane.

Nora Quoirin, âgée de 15 ans et souffrant d'un léger handicap mental, a disparu dans la nuit du 3 au 4 août, alors qu'elle venait d'arriver pour des vacances dans la station touristique de Dusun Resort, à Seremban, avec sa famille vivant à Londres.

Ses proches pensent qu'elle a été enlevée et ont déclaré à l'AFP qu'elle n'était «absolument pas» habituée à fuguer. Mais la police locale traite l'affaire comme une disparition inquiétante et non comme un enlèvement, même si elle assure ne pas exclure d'autres pistes.

Fenêtre ouverte

Tandis que le pays entamait les festivités de l'Aïd al-Adha, une équipe composée de près de 300 personnes a poursuivi les recherches à travers la jungle dense près du complexe hôtelier situé à 70 kilomètres au sud de Kuala Lumpur, diffusant la voix de la mère de l'adolescente à travers des mégaphones, dans l'espoir qu'elle se manifeste.

Gardaí & póilíní ón Bhreatain ag tacú le cuardach Nóra Quoirin: Tá oifigigh ón Áisíneacht Náisiúnta Coireachta sa Bhreatain, Scotland Yard agus An Garda Síochána ag tacú le póilíní na Malaeisia sa chuardach don déagóir Nóra Quoirin. https://t.co/gtCKuDfP8u — 7 LÁ (@7LATG4) 12 août 2019

Les autorités ont réduit la zone de recherche au cours du week-end, estimant que l'adolescente ne pouvait s'être beaucoup éloignée du complexe. Elles ont également mis en place un numéro de téléphone à destination du public afin de recueillir des informations.

La police avait découvert une fenêtre ouverte dans la maison où séjourne sa famille. Elle examine actuellement des empreintes digitales prélevées sur une fenêtre.

BBC News - Nora Quoirin: More than £100,000 raised for missing teen https://t.co/j2IsKSR31p — Aideen Kennedy (@Aideen_Reporter) 12 août 2019

Les inspecteurs ont interrogé plusieurs personnes, et tentent d'en savoir plus sur un camion qui aurait été entendu par des villageois tôt le matin de la disparition de l'adolescente. (afp/nxp)