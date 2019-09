Pékin a convoqué mardi l'ambassadeur d'Allemagne en Chine. La Chine marque son exaspération après la rencontre du chef de la diplomatie allemande avec un militant pro-démocratie de Hong Kong, venu chercher à Berlin des soutiens internationaux.

«Nous signifions notre grande déception (...) et nous protestons très fermement contre le fait qu'un tel incident se soit produit», a déclaré l'ambassadeur chinois Wu Ken au cours d'une conférence de presse à Berlin.

Son homologue allemand à Pékin a donc été «convoqué par le ministère chinois des Affaires étrangères», une première dans cette crise autour de la ville semi-autonome de Hong Kong, sujette à des manifestations quasi-quotidiennes depuis juin.

«Impact négatif»

Wu Ken a prévenu Berlin que «cet incident aura un impact très négatif sur les relations bilatérales» entre les deux pays, sans donner davantage de détails.

Le ministère allemand des Affaires étrangères a de son côté fait savoir à l'AFP que l'entrevue avait eu lieu mardi, et que l'émissaire allemand avait «de nouveau expliqué la position du gouvernement fédéral».

Pékin a régulièrement accusé des «forces étrangères», notamment les Etats-Unis, d'être à l'oeuvre dans les troubles à Hong Kong. Plusieurs millions de personnes y ont manifesté depuis juin, réclamant «plus de démocratie».

Militant à Berlin

Joshua Wong, militant de 22 ans devenu l'un des visages de ce mouvement, avait été photographié lundi à Berlin avec le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, et poursuit actuellement sa visite de quelques jours.

Il a rencontré plusieurs responsables politiques mais pas la chancelière Angela Merkel, et doit se rendre vendredi aux Etats-Unis. Il avait posté sur Twitter le cliché le montrant aux côtés de M. Maas, précisant avoir discuté avec lui des «protestations actuelles et de (la) lutte pour des élections libres et la démocratie à Hong Kong».

In Berlin I spoke to Foreign Minister @HeikoMaas on protests situation and our cause to free election and democracy in HK. Anticipating further discussion with members of German Bundestag in coming days. pic.twitter.com/y8VCUZrE6s