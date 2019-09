La cheffe des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi a annoncé mardi l'ouverture d'une mise en accusation solennelle de Donald Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden.

«Les actes du président jusqu'à ce jour ont violé la Constitution», a accusé la présidente démocrate de la Chambre des représentants. «Aujourd'hui, j'annonce que la Chambre des représentants ouvre une enquête officielle en vue d'une procédure de destitution», a-t-elle annoncé. Cette procédure a toutefois peu de chances d'aboutir à la destitution du président américain du fait de la majorité républicaine au Sénat.

Le président américain Donald Trump a dénoncé mardi depuis New York une «chasse aux sorcières de caniveau» après l'annonce par les démocrates du Congrès de l'ouverture d'une enquête en vue de sa destitution.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!