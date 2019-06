L'ex-patron chinois d'Interpol, dont la disparition l'an passé de l'organisation policière internationale basée à Lyon (France) avait défrayé la chronique, a reconnu jeudi lors de son procès être coupable de corruption.

Meng Hongwei, 65 ans, ex-vice ministre chinois de la Sécurité publique, a «fait montre de repentance» pour avoir accepté 14,46 millions de yuans (1,86 million d'euros) de pots-de-vin, a indiqué le Tribunal populaire intermédiaire n°1 de Tianjin (nord) sur les réseaux sociaux. «Le verdict sera annoncé à une date ultérieure», selon la même source.

