Brésil: les deux cargos iraniens bloqués depuis début juin ont appareillé

Un des deux cargos iraniens qui étaient bloqués depuis début juin au Brésil a levé l'ancre samedi et l'autre s'apprête à le faire après avoir fait le plein, ont annoncé les autorités portuaires. La Cour suprême du Brésil avait ordonné il y a quelques jours au géant pétrolier brésilien Petrobras, coté à la Bourse de New York, de fournir du combustible aux deux navires, retenus dans ce pays de crainte de sanctions américaines. L'Iran avait menacé le géant sud-américain de suspendre ses importations de maïs et d'autres produits brésiliens si ce groupe pétrolier n'approvisionnait pas les cargos immobilisés à Paranagua. Les cargos Bavand et Termeh, qui appartiennent à la compagnie iranienne Sapid Shipping, se trouvent au Brésil depuis les 8 et 9 juin, respectivement.