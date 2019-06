Le Missouri a formellement refusé vendredi de renouveler la licence de la dernière clinique de l'Etat à pratiquer des avortements, mais la structure reste ouverte en attendant une décision de justice.

Dans les mains du tribunal

Si la décision des autorités était validée, le Missouri deviendrait le premier Etat américain sans accès à l'avortement depuis près d'un demi-siècle.

«Aujourd'hui, les autorités sanitaires du Missouri ont détourné un processus administratif pour refuser l'autorisation de pratiquer des avortements» à la clinique de Saint-Louis, dans le centre du pays, a tweeté Planned Parenthood qui gère la structure. «Le sort de l'accès à l'avortement est désormais aux mains d'un tribunal», a ajouté l'organisation de planning familial.

BREAKING: The preliminary injunction continues! This means that abortion access is still protected in Missouri, for now — a welcome relief for our patients and for providers in the state. #BansOffMyBody pic.twitter.com/pE3LZs26ZE