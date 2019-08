Appel du PS Suisse

«Une situation où des personnes sont bloquées en mer pendant des jours et des semaines est intenable», a-t-elle estimé. Elle a souligné que «toute l'Europe» devait trouver des solutions pour pouvoir faire débarquer «rapidement» les migrants secourus.



L'accord européen ne concerne cependant pas les 356 migrants secourus par l'Ocean Viking, le navire de SOS Méditerranée et Médecins sans frontières (MSF), qui navigue au ralenti à mi-chemin entre Malte et Lampedusa, interdit de s'approcher des eaux territoriales de l'une comme de l'autre.



En Suisse, le Comité directeur du PS demande au Département fédéral de justice et police (DFJP) d'accueillir «immédiatement, et sans trop de bureaucratie», toutes et tous les réfugiés à bord des deux navires. «En tant que partie de l'Europe, la Suisse partage la responsabilité d'un traitement humaniste des réfugiés, et devrait, dès à présent, devrait rejoindre les pays qui se répartissent l'accueil des migrants recueillis en Méditerranée», écrit le PS.