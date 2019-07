Il porte le nom de code M49, a 3 ans et mesure 2 mètres de haut: un ours brun qui s'est échappé lundi d'un parc électrifié du Trentin (nord) est activement recherché par les gardes forestiers qui ont ordre de l'abattre s'il approche des zones habitées.

Le sort de M49 est devenu objet de controverse entre le président de la province du Trentin Maurizio Fugatti, qui plaide pour sa capture, voire son abattage, et les défenseurs de l'environnement et de la cause animale.

«S'il approche de zones habitées, les gardes forestiers sont autorisés à l'abattre», a déclaré M. Fugatti, membre de la Ligue (extrême droite), qui a signé le 1er juillet une ordonnance pour la capture de l'animal.

Une mesure prise en raison de la dangerosité du plantigrade dont une quinzaine d'intrusions dans des zones habitées et presque autant d'attaques sur des animaux d'élevage ont été recensées par les autorités ces derniers mois.

Habitants et éleveurs inquiets

Capturé dimanche et transféré dans le centre de préservation de la faune du Casteller, un vaste parc électrifié au sud de Trente, M49 n'a mis que quelques heures à recouvrer la liberté.

Faisant fi des 7000 volts et des 4 mètres de hauteur de la clôture électrique, il s'en est allé dès l'aube sur les montages du massif de Vigolana où plusieurs équipes de gardes forestiers sont actuellement sur ses traces.

Mais le fait que son collier GPS lui ait été retiré lors de sa capture complique leur tâche, et inquiète habitants et éleveurs du secteur.

Pour les associations de défense des animaux, l'évasion de l'ours M49 ne justifie en aucun cas une action cruelle à son égard.

Elle révèle, en revanche, «une incapacité de la province à gérer la présence de l'ours et sa faillite à garantir sa cohabitation avec l'homme», a déclaré dans un communiqué la Ligue anti-vivisection (Lav).

Un des 50 à 60 spécimens recensés

La Legambiente (Ligue nationale pour l'environnement) a pour sa part jugé «irresponsable» la décision de la province d'enfermer l'ours à Casteller et demande «l'intervention urgente du ministre de l'Environnement», Sergio Costa.

Ce dernier est un allié de poids dans leur combat puisqu'il avait lui-même contesté au début du mois l'ordonnance de capture et qu'il a qualifié «d'absurde et paradoxale» une éventuelle décision d'abattage.

L'ours M49 est l'un des 50 à 60 spécimens de plantigrades actuellement recensés dans le Trentin.

Il fait partie du «Life Ursus», projet de réintroduction de l'animal dans la région lancé en 1999, avec le soutien de l'Union européenne, à partir d'une dizaine d'ours arrivés de Slovénie. (afp/nxp)