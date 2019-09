Les autorités indonésiennes estiment, dans les conclusions préliminaires d'un rapport, que des problèmes dans la conception du 737 MAX et dans sa supervision ont joué un rôle important dans le crash de l'appareil de Lion Air au large de l'Indonésie en 2018, affirme dimanche le «Wall Street Journal».

Ce rapport, qui devrait normalement être officiellement publié début novembre, impute aussi l'accident à une série d'erreurs de pilotage et à des problème de maintenance, ajoute le quotidien économique sur son site.

La tragédie de Lion Air a entraîné la mort de 189 personnes, tandis que le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines, également un 737 MAX, quelques mois plus tard a fait 157 victimes. Le modèle de Boeing est cloué au sol depuis six mois. Le système anti-décrochage MCAS, conçu spécialement pour le 737 MAX, a été mis en cause par les enquêtes préliminaires sur les deux accidents.

Les enquêteurs indonésiens pourraient encore modifier leurs conclusions, qu'ils ont partagées pour l'instant avec les autorités américaines de l'aviation (FAA) et de la sécurité dans les transports (NTSB), indique le «Wall Street Journal».

Plus de 100 facteurs

Des représentants américains doivent se rendre en Indonésie à la fin du mois pour en discuter. Selon les sources du quotidien, la NTSB n'aurait pas grand chose à dire. Boeing et la FAA s'inquiéteraient en revanche du fait que «le rapport final mettra indûment l'accent sur des erreurs de conception (de Boeing) et de certification par la FAA».

Les enquêteurs listent au total plus de 100 facteurs ayant participé à l'accident aérien. Contacté par l'AFP, Boeing a assuré «continuer à apporter son soutien à l'enquête» des autorités indonésiennes. Ni la Faa ni la NTSB n'ont souhaité faire de commentaires, renvoyant seulement aux autorités indonésiennes.

Selon le «Wall Street Journal», la NTSS s'apprête pour sa part à annoncer «vers la fin du mois» une série de recommandations allant du renforcement des compétences de pilotage manuel des pilotes à l'amélioration du processus d'homologation des nouveaux modèles d'avions par la FAA. Un panel de régulateurs internationaux, mis en place par la FAA, devrait par ailleurs remettre dans les prochaines semaines un rapport très critique sur les relations entre Boeing et l'autorité.

A la veille d'une réunion de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal, Steve Dickson, le nouveau patron de la FAA, doit rencontrer lundi ses homologues pour discuter des changements proposés par Boeing et du retour en service du 737 MAX. (afp/nxp)