La Corée du Nord a tiré mardi deux nouveaux «projectiles», quelques heures après avoir proposé aux Etats-Unis de reprendre fin septembre les négociations sur son programme nucléaire. Ces dernières sont au point mort depuis février.

Les deux «projectiles non identifiés» ont été lancés mardi à l'aube depuis la région de Kaechon, dans la province de Pyongang du Sud, au centre du pays, et ont parcouru environ 330 km en direction de la mer du Japon, a indiqué l'armée de la Corée du Sud. «Nous exhortons le Nord à mettre fin à ces actes qui exacerbent les tensions dans la région», ont déclaré les responsables de l'état-major sud-coréen dans un communiqué. Le terme «projectile» est habituellement employé par l'armée sud-coréenne pour qualifier des missiles à courte portée nord-coréens.

JCS: max flying distance around 330km



The range “would match with any of the 4 systems” DPRK tested in 2019 & we’ll need data on apogee/time of flight to narrow down, says @nktpnd, adding that a launch from South Pyongan is a first this year. https://t.co/F8FrnISarC