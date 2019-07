La cérémonie de ce vendredi, en présence du président français Emmanuel Macron, marquera la fin de la construction du Suffren, tête de série des sous-marins de classe Barracuda, dont 12 exemplaires à propulsion conventionnelle ont été vendus à l'Australie.

Le sous-marin à propulsion nucléaire se trouve actuellement sur son dispositif de mise à l'eau, sorte d'ascenseur à bateau, sur le site de Naval Group. La mise à l'eau proprement dite, avec trois ans de retard, n'aura lieu que fin juillet avant les essais à quai puis en mer et sa livraison à la marine française à Toulon (sud-est) avant l'été 2020.

Les SNA Barracuda remplacent les six sous-marins de classe Rubis entrés en service à partir du début des années 1980. «Il y a un vrai saut générationnel. On passe d'une plate-forme de taille extrêmement réduite - environ 2 500 tonnes - au Barracuda qui sera deux fois et demie plus lourd», avec 5 300 tonnes de déplacement en plongée, observe Patrick van den Ende, spécialiste des sous-marins.

La facture, initialement évaluée à 7,9 milliards d'euros, s'élève désormais à 9,1 milliards d'euros pour le développement et la construction des six sous-marins, dont le dernier devrait entrer en service en 2030.

«Frappe contre terre»

Outre les traditionnelles tâches dévolues aux SNA de chasseur de sous-marin, de protection de bâtiments précieux comme le Charles-de-Gaulle ou les quatre sous-marins porteurs de missiles nucléaires, et de recueil du renseignement au plus près de côtes ennemies, les Barracuda auront deux nouvelles missions.

Tout d'abord, la «frappe contre terre» grâce au missile de croisière naval d'une portée de 1 000 km que le Suffren pourra tirer par salve de quatre, ensuite la mise en oeuvre de forces spéciales via un hangar de pont amovible. Le Suffren pourra naviguer jusqu'à 70 jours en parfaite autonomie à 350 mètres de profondeur, selon la Direction générale de l'Armement.

L'arrivée du Suffren intervient dans un contexte d'augmentation mondiale du nombre de sous-marins ( 6% en 5 ans). Il y en aujourd'hui plus de 450. Si les Etats-Unis, la Russie, la Chine et le Royaume-Uni sont les seuls avec la France à être dotés de SNA, de nombreux pays cherchent à renouveler leur flotte conventionnelle (Inde, Australie) et d'autres s'en dotent pour la première fois (Malaisie, Bangladesh, Vietnam). (afp/Le Matin)