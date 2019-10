Les pays méditerranéens sont particulièrement touchés par le changement climatique avec une augmentation des températures supérieure à la moyenne. Cela menace les ressources agricoles et en eau, ont averti jeudi des experts de la région.

Canicules et pluies torrentielles

Regroupés au sein du MedEcc, un réseau de plus de 600 scientifiques des pays méditerranéens, ces experts ont présenté leur rapport jeudi à Barcelone durant une réunion de l'Union pour la Méditerranée qui regroupe les pays européens et du bassin méditerranéen.

A useful day in Barcelona today, at #UfM4Climate UfM4Climate, presenting preliminary report findings to policymakers and media @UfMSecretariat @planbleu . Will the EU listen to the science? pic.twitter.com/vcTEnh8WGN