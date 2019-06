L'usine Ferrero de Villers-Ecalles, premier site de fabrication au monde de Nutella situé dans le nord de la France, est bloquée depuis six jours par des employés réclamant des augmentations de salaire, a-t-on appris lundi de sources syndicales.

«Cent soixante salariés sont en grève depuis la nuit de lundi à mardi dernier. Aucun camion n'entre ni ne sort du site depuis cette date», a déclaré à l'AFP Fabrice Canchel, représentant du syndicat Force ouvrière (FO), précisant «que les matières premières commençaient à manquer».

Le versement d'une prime

Sollicité par l'AFP, le groupe italien Ferrero n'était pas disponible dans l'immédiat. «La production de Kinder Bueno est arrêtée depuis mardi. Sur les quatre lignes dédiées à la fabrication de Nutella, seule une fonctionne encore à hauteur de 20% de sa capacité», a détaillé le syndicaliste, secrétaire FO du comité social et économique de l'usine.

«Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, nous demandons une hausse générale annuelle des salaires de l'ordre de 4,5% ainsi que le versement d'une prime Macron de 900 euros», a déclaré M. Canchel qui dénonce également «la dégradation des conditions de travail».

«Totalement illégal»

«Pour le moment, la direction ne propose qu'une augmentation de 0,4%», a rapporté Sandra Hauchard, déléguée du personnel, confirmant que l'usine était bloquée depuis six jours.

Dans un courriel interne que l'AFP a pu consulter, la direction fait savoir «que le blocage de l'accès au site est totalement illégal».

En conséquence, elle écrit se voir «dans l'obligation de mettre en application une décision de justice visant à débloquer l'accès à l'usine». «Cette décision est contraignante sous peine de paiement d'une astreinte de 1.000 euros par heure et par personne bloquant illégalement l'accès au site», indique encore la direction dans ce courriel.

«C'est une atteinte insupportable au droit de grève», a réagi de son côté Fabrice Canchel.

L'usine de Villers-Ecalles produit 600'000 pots de Nutella par jour, soit un quart de la production mondiale de cette pâte à tartiner composée à 56,3% de sucre et à 30,9% de matière grasse.

Elle emploie 400 personnes. Troisième groupe mondial de confiserie et chocolaterie, le groupe Ferrero a doublé son chiffre d'affaires en dix ans pour atteindre plus de dix milliards d'euros. Il compte 22 sites de production et plus de 30'000 employés. (afp/nxp)