La Russie a lancé dans l'Atlantique Nord le plus grand déploiement de sous-marins depuis la fin de la Guerre froide, une opération étroitement surveillée par l'Otan, a annoncé mardi l'Etat-major norvégien.

Depuis la semaine dernière, une dizaine de sous-marins basés dans la presqu'île de Kola, dans le Grand Nord russe, dont huit nucléaires, sont engagés dans ces manoeuvres qui devraient durer environ deux mois, selon des informations du Renseignement militaire à la télévision publique NRK confirmées à l'AFP.

«Il y a actuellement une intense activité dans l'Atlantique Nord, et la Norvège, ainsi que d'autres pays de l'Otan, effectuent des missions de surveillance étroite dans les airs et en surface», a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'Etat-major des Forces armées norvégiennes, Brynjar Stordal.

Des submersibles ont également été localisés en mer de Norvège et en mer de Barents. Il s'agit de la plus vaste opération de ce genre conduite par la Russie «depuis la fin de la Guerre froide, en termes de moyens engagés en même temps», a-t-il précisé.

Démonstration de force

Selon les sources citées par la NRK, les sous-marins russes cherchent à s'enfoncer le plus loin possible dans l'océan Atlantique, idéalement à l'ouest du Groenland, sans se faire repérer et «montrer que les Russes sont capables de défendre leurs bases et de menacer la côte est des Etats-Unis». «Il est clair qu'ils montrent leurs capacités à la fois en termes numériques et de déploiement simultané», selon Brynjar Stordal.

Les autorités russes n'ont pas communiqué sur ces opérations. La Flotte du Nord a simplement fait savoir samedi dans un communiqué cité par les agences que deux sous-marins nucléaires, Nijni Novgorod et Pskov, avaient entamé «des plongées profondes pour tester certains équipements et armements» dans les eaux neutres de la mer de Norvège.

Il s'agit des sous-marins de type Kondor, dont l'équipement permet notamment de lancer des missiles de croisière et qui sont destinés à détecter et détruire les groupes aéronavals ennemis, selon les médias russes. (afp/Le Matin)