Deux manchots pygmées de Nouvelle-Zélande sont entrés par effraction chez un vendeur de sushis de la gare la plus fréquentée de Wellington avant d'être renvoyés dans leur habitat naturel par les forces de l'ordre.

La police a raconté avoir été informée durant le week-end de la présence d'un de ces animaux dans le centre-ville, et l'avoir remis dans les eaux du port.

Des vagabonds déhanchés

Mais le manchot est revenu sur les lieux du crime mardi avec un complice. Les «vagabonds déhanchés», comme les ont appelés les enquêteurs, avaient commencé à se faire un nid à l'intérieur de ce stand à sushis situé dans la gare de Wellington, au coeur de la ville.

Il a fallu les appâter avec du saumon pour les capturer et les renvoyer de nouveau à la mer. Les autorités chargées de la faune sauvage ont également sécurisé le stand à sushis afin de prévenir toute récidive.

Une situation fréquente

D'après Jack Mace, directeur du Département de la protection de la nature, les oiseaux qui entrent dans la saison de reproduction recherchaient un endroit étriqué et sûr «pour ouvrir leur boutique et pondre leurs oeufs».

«On a bien des coups de fil pour nous signaler des nids sous les maisons des gens. C'est assez fréquent», a-t-il dit à la chaîne TVNZ. «Mais c'est clair, la gare la plus fréquentée de Wellington, c'est inhabituel».

Pour aller jusqu'à la gare, le couple de manchots a peut-être eu à traverser une autoroute mais il est possible, selon M. Mace, qu'ils aient réussi à se faufiler dans les canalisations d'eau.

Des petits manchots

Du haut de leur 25 centimètres, les petits manchots bleus sont la plus petite espèce de manchots. Ils pèsent environ un kilogramme. L'espèce, qui ne peut pas voler, est considérée comme en péril du fait du développement urbain et de la perte de leur habitat, et des chiens.

On les voit assez souvent à Wellington, où leurs colonies se trouvent le long des côtes escarpées ou sur l'île Matiu, près du port de la capitale.