La bataille entre Jeremy Hunt et Boris Johnson pour Downing Street commence

Boris Johnson et Jeremy Hunt s'affronteront samedi devant des militants conservateurs réunis à Birmingham, début d'une lutte pour le pouvoir. Premier d'une série de seize débats organisés dans tout le pays, l'événement se tient à la veille du troisième anniversaire du référendum sur le Brexit qui reste le grand sujet auquel devra s'attaquer le futur Premier ministre. Les deux rivaux vont sillonner le pays pendant un mois et tenter de séduire les quelque 160'000 membres du Parti conservateur. Ce seront eux, et non les 66 millions de Britanniques, qui désigneront le Premier ministre, le poste revenant au chef du parti ayant une majorité suffisante pour gouverner, ce qui est le cas des Tories.

Le nom du vainqueur devrait être connu la semaine du 22 juillet.