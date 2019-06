L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a voté dans la nuit de lundi à mardi un texte rendant possible le retour de la Russie dans cette instance, ce qui devrait mettre un terme à cinq ans de crise institutionnelle avec Moscou.

Au terme de quatre heures de débat houleux, suivies de presque cinq heures de vote sur des amendements, 118 parlementaires des Etats membres du Conseil de l'Europe ont finalement accepté, au grand dam de l'Ukraine, que la Russie puisse dès mardi présenter une délégation.

In an unprecedented late-night vote on the opening day of its summer plenary session, the @CoE Assembly affirms its members' rights "to vote, to speak and to be represented in the Assembly and its bodies" https://t.co/UosdsaVqNl pic.twitter.com/ZVwlkuRc8T