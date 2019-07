Un Kurde irakien a succombé à ses blessures au lendemain d'une attaque meurtrière à Erbil, dans le nord de l'Irak, qui a aussi tué le vice-consul turc et un autre civil, ont indiqué jeudi des proches à l'AFP.

UPDATE: #BREAKING ???????? Turkish foreign ministry confirms that one Turkish consulate employee died in #Iraq 's #Erbil terror attack. #Turkey pic.twitter.com/0FztagFX2O

Suspect toujours en fuite

Mercredi en début d'après-midi, un homme armé a tiré sur des employés du consulat général de la Turquie dans un restaurant d'un quartier très fréquenté d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien, selon un officier de police.

Le vice-consul turc et un civil sont morts sur le coup.

Un troisième homme, blessé, est mort jeudi, selon ses proches. Son cousin, sous le couvert de l'anonymat, l'a identifié comme Bachdar Ramadan, 26 ans, affirmant qu'il a rendu son dernier souffle dans la nuit de mercredi à jeudi.

L'agence de presse étatique turque Anadolu a affirmé, citant le responsable du restaurant, que l'assaillant était seul, habillé en civil et muni de deux pistolets. Il a délibérément pris pour cible les employés du consulat turc, dans le quartier d'Ainkawa, connu pour ses restaurants et commerces, selon l'agence.

Le suspect, qui a pris la fuite, n'a toujours pas été retrouvé jeudi à la mi-journée, malgré les barrages mis en place dans et aux alentours du quartier où a eu lieu l'attaque, ont affirmé des sources de sécurité.

A Turkish Diplomat & A Civilian Have Been Martyred & Another Civilian Has Been Injured In An Armed Attack Targeting Turkish Consulate Personnel In Erbil , Iraq . pic.twitter.com/NJR2mmk1eE