Eprouvés, fuyant la désolation et la mort, les rescapés de l'ouragan Dorian aux Bahamas ont commencé à être évacués vendredi, alors que les secours s'activaient dans l'archipel dévasté où le bilan humain a grimpé à 43 morts.

At least 30 people in the Bahamas are dead after #HurricaneDorian, and the death toll is expected to rise. Many bodies are believed to still be under the wreckage.



Thousands of people are reported still missing, many of them children. pic.twitter.com/bGDnX9OqvF — AJ+ (@ajplus) September 6, 2019

#HurricaneDorian killed at least 20 people in the Bahamas. The prime minister says the storm has caused "generational devastation."



- Officials expect the death toll to rise

- Up to 2,000 people listed as missing

- 13,000 homes destroyed or damaged pic.twitter.com/ijYi5bjnAr — AJ+ (@ajplus) September 5, 2019

Dorian, qui a frappé les Bahamas en catégorie 5, la plus haute, a fait 43 morts, selon un nouveau décompte annoncé par Erica Wells Cox, la porte-parole du Premier ministre bahaméen Hubert Minnis, sur la chaîne américaine NBC News. Le précédent bilan faisait état de 30 morts. «L'on s'attend à ce que ce nombre augmente de façon significative», a-t-elle cependant prévenu dans la foulée.

Après une traversée de plus de sept heures, plus de 260 habitants de l'île d'Abaco, évacués par un ferry affrété par le gouvernement, sont arrivés au port de Nassau à la nuit tombée vendredi selon un journaliste de l'AFP sur place. Un second ferry devait arriver dans la nuit.

Melanie Lowe, venue avec ses quatre enfants et son chiot, raconte que sa maison a été à moitié détruite. «Je suis juste heureuse que nous puissions avoir une bonne nuit de sommeil, une douche et un repas sain», dit-elle. Avant d'être évacués, «nous étions 16 dans un trois-pièces, à faire de notre mieux, à utiliser l'eau de pluie pour nous laver, à manger quelques plats congelés». Melanie a trouvé un logement pour la nuit à Nassau et n'ira donc pas au centre d'hébergement mis en place par le gouvernement.

Satellite imagery shows just how staggering the devastation is across the Bahamas — with entire neighborhoods drowning in floodwaters.



???? New Plymouth, Green Turtle Cay, The Bahamas pic.twitter.com/QM5Y3bms0K — NPR (@NPR) September 6, 2019

Dans ce gymnase se trouvaient vendredi près de 200 évacués. Diane Forbes attendait là de voir ses deux fils, Patrick (24 ans) et DeAngelo (28), dont elle n'a plus de nouvelles depuis mardi. «Ils ont dit qu'ils avaient faim, et que l'odeur des corps, des morts, commençait vraiment à les affecter... J'attends, je veux juste savoir si mes fils sont à bord (du ferry) et s'ils vont bien. Je ne bougerai pas jusqu'à ce qu'ils ferment les portes ce soir et je reviendrai demain», dit-elle.

«C'est notre Katrina»

Dans le chaos et la confusion, les opérations de recherches et de secours se poursuivaient, tant bien que mal. «C'est très compliqué comme il n'y a presque pas de communications», a expliqué à l'AFP un responsable de l'agence bahaméenne des situations d'urgence, la NEMA.

This is what Grand Bahama International Airport looked like before and during Hurricane Dorian https://t.co/mS88MvYU1T pic.twitter.com/jDcckK07kC — CNN (@CNN) September 7, 2019

«C'est notre Katrina», a estimé jeudi le ministre de la Santé, Duane Sands, en référence à l'ouragan qui avait semé la désolation en Louisiane en 2005. Le ministre a ajouté craindre un bilan définitif «épouvantable». «Le public doit s'attendre à des informations inimaginables concernant le bilan humain et les souffrances», a-t-il mis en garde.

Dans la ville de Marsh Harbour, sur l'île de Great Abaco, dans le nord du pays, l'AFP a assisté à des opérations de collecte des cadavres. Environ 60% de l'île a été ravagée et des milliers de personnes y sont sans abri. Maisons pulvérisées, voitures renversées, champs entiers de débris, bateaux échoués et nombreuses zones inondées... A perte de vue s'étend un paysage de désolation qui tranchait avec la traditionnelle carte postale touristique des Bahamas.

«Je crois honnêtement qu'Abaco, c'est fini. Je pense qu'Abaco ne s'en remettra pas avant les dix prochaines années, car tout est parti. Tout a disparu. Donc, pour avoir de l'argent, nous avons besoin de gens pour investir», a témoigné à l'AFP Thaah Hepburn, une sinistrée de Marsh Harbour.

Selon l'ONU, 70'000 personnes ont besoin d'une aide immédiate dans cet archipel des Caraïbes: eau, nourriture, médicaments... L'organisation internationale a annoncé que 85 tonnes de vivres seraient envoyées au cours des trois prochains mois. Dorian s'est «acharné» sur les Bahamas, au-dessus desquelles il est longtemps resté quasi immobile, faisant tomber jusqu'à 76 cm de pluie par endroits.

Dorian continue sa route

Privées, gouvernementales, émanant d'ONG... Les initiatives fleurissaient ces dernières heures pour apporter un soutien aux Bahaméens. Interrogé sur CNN, le chanteur Lenny Kravitz, un des plus célèbres représentants de la diaspora bahaméenne, a expliqué avoir envoyé des dons et des bateaux remplis de vivres vers l'archipel. «Ces gens n'ont rien», s'est-il désolé.

Dorian, qui continuait de remonter la côte atlantique des Etats-Unis, a affecté vendredi matin la Caroline du Nord, au niveau de Cap Hatteras, au sud de l'archipel touristique des Outer Banks, déjà touché l'an dernier par l'ouragan Florence. Rétrogradé en catégorie 1, il ne cessait de s'affaiblir, avec des vents atteignant un maximum de 150 km/h.

Le beau temps était revenu sur la ville touristique de Charleston, en Caroline du Sud, où de fortes bourrasques et de légères inondations ont privé jeudi 200.000 foyers d'électricité.

Le centre de l'ouragan devrait remonter vers le sud-est de la Nouvelle-Angleterre (nord-est des Etats-Unis) vendredi soir et samedi matin, puis jusqu'en Nouvelle-Ecosse (Canada), où moins de 13 centimètres d'eau sont attendus tard samedi, selon le Centre national des ouragans américain.

Les autorités canadiennes ont lancé une alerte à l'ouragan pour l'Île-du-Prince-Edouard et le sud-ouest de la Nouvelle-Ecosse. (afp/nxp)