Les Britanniques ont sorti les griffes lors de la visite de Donald Trump à Londres. Enfin, surtout celles du chat qui habite la résidence des premiers ministres, le 10 Downing Street. «Larry», qui a le titre de responsable des souris dans la demeure et qui vit là depuis 2011, était tranquillement lové sur le rebord de la fenêtre lorsque le président américain et son épouse sont arrivés. Mais, visiblement à cause de la pluie, il est ensuite allé chercher refuge (et peut-être un peu de chaleur) sous la voiture de Donald Trump, l'énorme Cadillac blindée appelée «The Beast».

Malgré les sollicitations du personnel du 10 Downing Street et de la sécurité, il a refusé d'en sortir avant plusieurs minutes. Ce qui a fait dire à certains observateurs que là où les opposants au président américain avaient échoué à bloquer son cortège auparavant, Larry y était parvenu. Mais le félin a été récupéré avant la sortie du président de son entrevue avec Theresa Ma. Larry aurait-il pu en fait avoir eu peur de Trump?

(Le Matin)