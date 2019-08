Fini la psychose: un cobra en fuite qui terrorisait depuis près d'une semaine des habitants d'une ville moyenne de l'ouest de l'Allemagne a été capturé vendredi, ont annoncé les autorités locales. Il n'y a pas eu de blessé.

Startled cobra from Herne caught in the basement https://t.co/FpuapEPTm1 https://t.co/RzW4CGXQWO pic.twitter.com/15Ktmr1E6N