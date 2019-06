Juste après le lancement des préparatifs de la cérémonie, la fiancée de Majd a exigé l'inscription dans leur contrat de mariage d'un droit que lui garantit désormais la loi saoudienne: celui de conduire.

Les contrats de mariage sont un filet de sécurité pour les Saoudiennes dans cette société patriarcale. On y inscrit des droits pour ne pas rester à la merci des caprices du mari ou de sa famille.

De tels actes, contraignants juridiquement, codifient généralement le droit pour la femme d'avoir sa propre maison, d'engager une bonne, d'étudier ou de travailler. Mais, après la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire l'année dernière, une nouvelle exigence est apparue: celle de pouvoir posséder et conduire une voiture.

A 29 ans, Majd, cadre commercial, va se marier dans sa ville natale de Dammam, dans l'est de l'Arabie saoudite. Il a accepté deux demandes de sa fiancée de 21 ans: pouvoir conduire et pouvoir travailler après la noce, selon le texte du contrat consulté par l'AFP. «Elle a dit qu'elle voulait être indépendante», explique Majd, qui ne souhaite pas donner son nom de famille. «Et j'ai dit: Bien sûr, pourquoi pas?»

Eviter tout conflit conjugal

L'abrogation de l'interdiction faite aux femmes de conduire constitue le changement social le plus palpable dans le royaume ultraconservateur, engagé dans une campagne de relative libéralisation.

Pour conduire, les femmes n'ont pas besoin de l'accord explicite de leur «tuteur» masculin (mari, père ou autre parent) dont elles dépendent encore pour étudier, se marier et même sortir de prison.

Impossible de savoir toutefois si elles peuvent contester légalement une interdiction de leur tuteur de prendre le volant. «Certaines femmes préfèrent inclure le droit de conduire dans leur contrat de mariage afin d'éviter tout conflit conjugal», affirme Abdelmohsen al-Ajemi, un imam de Ryad préposé au mariage qui a reçu pour la première fois la semaine dernière une demande de ce type.

Les manquements aux conditions du mariage peuvent être invoqués par les femmes pour demander le divorce, selon des préposés au mariage.

-Transformation sociale et tensions

Il n'y a pas de statistiques sur le nombre de contrats contenant de telles exigences. Sollicité, le ministère de la Justice n'a pas répondu à une demande de commentaire de l'AFP.

Mais Mounirah al-Sinani, une femme au foyer de 72 ans de Dhahran (est), dit avoir relevé deux cas récents parmi ses connaissances.

«Si vous ne me laissez pas conduire alors khalas (»terminé« en arabe, ndlr), je ne veux pas de vous», aurait répondu, selon elle, une Saoudienne à son prétendant. Cette tendance souligne la façon dont les femmes semblent utiliser les contrats de mariage pour faire aboutir des demandes de plus en plus audacieuses selon les critères de cette société conservatrice.

Un Saoudien de la ville d'Al-Ahsa (est) raconte à l'AFP que dans sa famille élargie, une mariée a exigé que son futur mari cesse de fumer. Une autre a demandé à avoir accès au salaire de son fiancé et une autre a exigé de ne pas tomber enceinte durant la première année de leur union, selon M. Ajemi.

Hausse du nombre de divorces

Une Saoudienne n'a pas hésité à mettre en ligne son contrat de mariage qui interdit à son mari de prendre une seconde épouse, bien que la polygamie soit reconnue par l'islam, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux.

Les hommes, eux, utilisent parfois leur contrat de mariage pour exiger que leur épouse «ne travaille jamais» ou qu'elle vive avec sa belle-mère, énumère à l'AFP Adel al-Kalbani, un autre imam. Ces pratiques sont un signe de la transformation sociale du royaume, selon MM. Kalbani et Ajemi.

Mais elles pourraient aussi causer des tensions et l'échec de mariages. Les médias saoudiens ont fait état ces dernières années d'une hausse du nombre de divorces. «Dans le passé, la société n'écoutait pas les femmes (...), mais maintenant elle semble s'adapter à leurs exigences», dit M. Ajemi. (afp/nxp)