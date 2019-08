Le militant pro-démocratie Joshua Wong a été arrêté vendredi à la veille d'une manifestation prévue à Hong Kong et interdite par la police. Son parti l'a indiqué sur Twitter.

«Notre secrétaire général @joshuawongcf vient d'être arrêté ce matin vers 07h30» (heure locale), a tweeté le parti Demosisto. «Il a été poussé de force dans un fourgon, dans la rue, en plein jour. Nos avocats suivent le cas désormais.»

BREAKING: Our secretary-general @joshuawongcf was just arrested this morning at roughly 7:30, when he was walking to the South Horizons MTR station. He was forcefully pushed into a private minivan on the street in broad daylight. Our lawyers following the case now.