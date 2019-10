Le ministre indonésien à la sécurité Wiranto a été blessé dans une attaque à l'arme blanche par un homme «exposé au radicalisme de l'Etat islamique» jeudi dans la région de Banten, a annoncé le porte-parole de la police.

«Quelqu'un l'a approché et l'a attaqué. Wiranto et le chef local de la police ont été blessés», a indiqué Dedi Prasetyo, le porte-parole de la police, précisant qu'un homme et une femme avaient été arrêtés.

BREAKING #Indonesian security minister #Wiranto narrowly escapes an attack by a man with a knife who is believed to have been radicalised by #ISIS. The incident took place at Pandeglang, Banten as he was getting out of his car, say police. https://t.co/0glO5Youmz