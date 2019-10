Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est félicité vendredi de l'attribution du prix Nobel de la paix au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, artisan de la réconciliation entre son pays et l'Erythrée voisine qui selon lui nourrit les espoirs de «stabilité» dans toute la région.

L'accord de paix «a ouvert de nouvelles opportunités pour la sécurité et la stabilité dans la région et le leadership du président Ahmed a fourni un formidable exemple aux pays d'Afrique et d'ailleurs qui cherchent à surmonter les résistances du passé et à faire passer l'intérêt de la population en premier», a déclaré M. Guterres dans un communiqué depuis Copenhague où il participe à la réunion du réseau des grandes villes pour le climat.

«Le travail d'Abiy Ahmed est loin d'être fini». Depuis l'arrivée de Abiy Ahmed au pouvoir en avril 2018, son gouvernement a notamment «réformé les forces de sécurité», conclu «un accord de paix avec l'Erythrée voisine pour mettre fin à deux décennies de relations d'hostilité» et «aidé à négocier un accord de paix entre les dirigeants militaires soudanais et l'opposition civile, mettant un terme à des mois de manifestations», ajoute l'ONG.

«Cette récompense devrait le pousser et l'inciter à s'atteler aux défis exceptionnels en matière de droits humains qui menacent d'anéantir les progrès réalisés jusqu'à présent», souligne Amnesty.

«Il doit d'urgence faire en sorte que son gouvernement s'occupe des tensions ethniques en cours qui menacent (le pays) d'instabilité et de nouvelles violations des droits de l'homme».

«Maintenant plus que jamais, le Premier ministre Abiy doit pleinement faire siens les principes et les valeurs du Prix Nobel de la Paix pour laisser un héritage durable en matière de droits de l'homme à son pays, à la région et au monde», ajoute l'ONG.

Prime Minister Abiy Ahmed announced as 2019 Nobel Peace Prize Laureate. We are proud as a nation!!!#PMOEthiopia pic.twitter.com/82SLwDJw21 — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) October 11, 2019

«L'Ethiopie est fière»

L'Ethiopie s'est, quant à elle, déclarée «fière en tant que nation» du prix Nobel de la paix décerné vendredi à son Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, a réagi le bureau du Premier ministre du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

«Nous sommes fiers en tant que nation», s'est réjoui le bureau de Abiy Ahmed sur Twitter, publiant sur le réseau social un communiqué estimant que ce prix est la «reconnaissance» du travail du Premier ministre pour «l'unité, la coopération et la co-existence». (afp/nxp)