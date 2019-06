L'ancien procureur spécial américain Robert Mueller, qui a mené l'enquête pendant près de deux ans sur l'ingérence russe lors de la présidentielle américaine de 2016, va témoigner en public devant le congrès le 17 juillet. Une citation à comparaître a été lancée mardi.

«Je suis heureux d'annoncer que le procureur spécial Robert Mueller témoignera en public devant la commission judiciaire et la commission du renseignement de la chambre des représentants le 17 juillet, suite à une citation à comparaître lancée ce soir», a tweeté Jerry Nadler, président de la commission judiciaire.

I am pleased to announce that @HouseJudiciary and House Intel will have Special Counsel Robert Mueller testify in open session on July 17, pursuant to a subpoena issued this evening. https://t.co/wR0CEVqpJC We look forward to having Mr. Mueller testify, as do all Americans. pic.twitter.com/UEKihMEYXI

«Robert Mueller a accepté de témoigner devant le congrès suite à une citation à comparaître», a également dit sur Twitter Adam Schiff, le président de la commission du renseignement.

Pas de «preuves suffisantes»

«La Russie a attaqué notre démocratie pour aider M. Trump à gagner. M. Trump a favorablement accueilli cette aide et l'a utilisée. Comme M. Mueller l'a dit, cela devrait inquiéter tous les Américains. Et maintenant, tous les Américains vont pouvoir entendre M. Mueller, directement», a-t-il ajouté.

Robert Mueller has agreed to testify before Congress pursuant to subpoena.



Russia attacked our democracy to help Trump win. Trump welcomed and used that help. As Mueller said, that should concern every American.



And now, every American will get to hear directly from Mueller.