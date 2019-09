L’histoire aurait pu très mal finir. Mais se termine finalement de manière cocasse. Elle a débuté vendredi en fin de journée. Un trentenaire de la région de Samoëns, en Haute-Savoie, avait gravi le Buet. Mais il s’était perdu lors de la descente et s’était retrouvé bloqué sur une vire, une zone plate au milieu des falaises, explique «Le Dauphiné».

Le randonneur avait alors envoyé un message à sa mère lui demandant d’alerter les secours. Ce qu’elle a fait: elle a appelé le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix et a donné le numéro de téléphone de son fils.

Pas de localisation, plus de batterie

Les gendarmes ont immédiatement joint le randonneur égaré et ont tenté de l’orienter. Mais la localisation du téléphone du trentenaire ne fonctionnait pas et la liaison était très mauvaise. Pire: le randonneur a été rapidement à court de batterie et son téléphone s’est éteint juste avant l’arrivée de l’hélicoptère.

La nuit est tombée et les recherches ont dû être interrompues. Elles ont repris samedi. «L’hélicoptère Dragon 74 tourne dans le secteur. Plus de cinq heures de recherche qui se sont avérées infructueuses», raconte le quotidien français.

Impossible de prévenir

Mais à peine rentrés, les secouristes ont reçu un appel de la maman du disparu. Il va bien, explique-t-elle, il est rentré. Les gendarmes ont donc recherché samedi matin un homme qui était chez lui… Il avait finalement retrouvé son chemin et, sans téléphone, n’avait pu prévenir personne. Mais il a tout de même au final passé plus de 24 heures seul en montagne.