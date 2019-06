Le navire humanitaire Sea-Watch a annoncé mercredi qu'il forçait le blocus des eaux territoriales italiennes au large de l'île de Lampedusa pour débarquer les 42 migrants bloqués à bord depuis 14 jours.

Solidarity to the 42 people on board of the #SeaWatch3 and the captain, who yesterday declared that she'd decide to enter the port in Lampedusa. "I know the risks but the 42 rescued at sea are exhausted. Their lives are more important than any political game." #FATELISCENDERE pic.twitter.com/7Uajy2Wd7h