L'Etat américain de Californie a été ébranlé jeudi par un séisme de magnitude 6,4, ressenti dans un vaste périmètre, ont rapporté l'United States Geological Survey (USGS) et des témoins.

L'épicentre a été localisé dans la région de Searles Valley, dans la partie méridionale de la Californie, à environ 240 km au nord-est de Los Angeles. Sa profondeur a été évaluée à 8,7 km, a précisé l'institut d'études géologiques des États-Unis.

Pas de dommages

La secousse, intervenue à 10h33 (17h33 GMT), a duré plusieurs secondes. Elle a été nettement ressentie à Los Angeles, selon des journalistes de l'AFP sur place. Elle a également été ressentie à Las Vegas, dans l'Etat voisin du Nevada, selon des témoins.

«C'est un (séisme) puissant», a tweeté la police de Los Angeles, en disant toutefois ne pas avoir reçu pour l'instant d'appels justifiant des secours d'urgence dans la mégalopole.

Les premières informations disponibles à l'extérieur de la ville ne faisaient pas non plus état de dommages ni de victimes.

Etat le plus peuplé

L'aéroport de Los Angeles a rapporté ne pas avoir subi de dégâts à ses pistes d'atterrissage. La Californie est le plus peuplé des Etats d'Amérique, mais l'épicentre du tremblement de terre a été localisé dans le désert de Mojave, une grande étendue peu peuplée.

«J'ai toujours vécu à Los Angeles. Cela a été le tremblement de terre le plus long que j'aie jamais ressenti», a tweeté la réalisatrice Ava DuVernay. «On peut s'attendre à de nombreuses répliques», a expliqué lors d'un point de presse la sismologue Lucy Jones.

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss.