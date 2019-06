Le service des parcs de Caroline du Sud a publié sur Facebook la photo d’un serpent couché sur le dos, la bouche ouverte. Avec le message: «Qui est ce célèbre serpent? Un cobra? Un serpent zombie?» La bonne réponse est serpent zombie. Et s'il a l’air raide mort, il ne l’est pas du tout.

La publication a engendré une montagne de réactions et suscité une certaine peur. Les autorités ont donc décidé d’en dire davantage dans un communiqué sur la couleuvre à nez plat, un serpent assez trapu qui peut atteindre un mètre de long.

Deux techniques à disposition

«Lorsqu’ils sont menacés, ces serpents sifflent bruyamment et gonflent leur cou comme le font les cobras», indique le texte, rapporte ABC. Et si ça ne fonctionne pas, ce reptile a une seconde technique à disposition.

«Si la confrontation continue, la couleuvre à nez plat simulera la mort en ouvrant la bouche, en se retournant sur le dos et en se tordant. S’il est retourné sur le ventre, il se remettra immédiatement sur le dos», est-il précisé.

On apprend encore que malgré son inquiétant surnom, le serpent zombie n’est pas agressif et mord très rarement des humains. Et même si ça devait arriver son venin n’a aucun effet sur nos organismes. Avec lui, le seul vrai danger serait plutôt de faire une crise cardiaque en voyant un serpent «ressusciter»…

(Le Matin)