Le Soudan s'engage dimanche concrètement dans la période de transition vers un pouvoir civil, qu'il espère apaisée, avec la désignation attendue des membres du Conseil souverain, au lendemain de l'accord historique signé par les dirigeants militaires et la contestation.

Samedi, des foules en liesse ont rempli les rues de Khartoum après la signature par les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation d'un accord prévoyant une transition de 39 mois, qui doit être menée par un «Conseil souverain» composé de 11 membres -six civils et cinq militaires.

La cérémonie de signature, qui a eu lieu dans la capitale en présence de nombreux dignitaires étrangers, a constitué le plus grand événement du genre à être organisé depuis des années, tranchant avec les années d'isolement du Soudan.

Promesse de soutien de Washington

De nombreux pays ont salué la signature de l'accord, considéré comme le point de départ d'un «nouveau Soudan», après les 30 ans de pouvoir d'Omar el-Béchir, détenu depuis sa destitution en avril par l'armée sous la pression de manifestations massives.

«Cet accord répond aux demandes du peuple soudanais, qui a appelé sans relâche au changement et à un avenir meilleur», a écrit le secrétaire d'Etat britannique pour l'Afrique, Andrew Stephenson.

To the people of #Sudan, we congratulate you on today's signing of the Constitutional Declaration. The United States will continue to support you in your pursuit of a government that protects the rights of all Sudanese citizens and leads to free and fair elections.