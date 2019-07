Un séisme d'une magnitude de 3,7 s'est produit dans la nuit de lundi à mardi à environ 10 kilomètres au nord-ouest de Constance en Allemagne, près de la frontière suisse. Il a été suivi de plusieurs répliques. La terre n'avait jamais tremblé aussi fort dans la région.

Le séisme s'est produit à 1 h 17 à une profondeur de 4 kilomètres, a indiqué le Service sismologique suisse (SED) à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il a été précédé d'une secousse de magnitude 2,9 à 1 h 06 et suivi de plusieurs répliques dont la plus forte a été mesurée à 02h42 à une magnitude de 3,2.

Le SED a reçu une douzaine d'appels de la population attestant avoir ressenti la secousse principale. En règle générale, on ne s'attend toutefois pas à des dégâts pour un séisme de cette magnitude.

D'après le SED, la région n'est guère active sur le plan sismique. Le dernier tremblement de terre perceptible enregistré s'y est produit en 1976 avec une magnitude de 2,6. D'autres séismes pourraient avoir lieu dans les prochaines heures, voire prochains jours. «Des tremblements de terre d'une ampleur similaire, voire supérieure, sont peu probables, mais ne peuvent être exclus», note ainsi le SED.

Plus de 700 en 2019

Plus de 700 tremblements de terre ont été enregistrés en Suisse depuis le début de l'année 2019, détaille le site internet du SED. La plupart avaient une magnitude inférieure à 2,5, valeur à partir de laquelle les séismes sont ressentis par la population.

En 2018, plus de 900 séismes ont été enregistrés en Suisse et seuls 25 d'entre eux avaient une magnitude de 2,5 ou plus, avait indiqué le SED en janvier. Sur la durée, toutes les régions de Suisse subissent des séismes, avait-il aussi précisé. Par ailleurs, un séisme de magnitude 6 ou plus, avec de lourdes conséquences, ne se produit que tous les 50 à 150 ans sur le territoire helvétique.

Le SED, rattaché à l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), est l'institution fédérale compétente en matière de tremblements de terre. Il suit l'activité sismique en Suisse et dans les régions limitrophes avec plus de 100 stations de mesure. Il évalue aussi le risque sismique dans le pays et informe les autorités et le public en cas d'événement. Le SED compte environ 70 employés. (ats/nxp)