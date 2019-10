Les Vingt-Sept se sont entendus lundi pour un report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk sur Twitter. Et d'ajouter que la décision sera formalisée par une procédure écrite.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.