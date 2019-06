Les corps de sept alpinistes disparus en Inde sur un sommet de l'Himalaya ont été découverts dimanche par une équipe de secouristes spécialisés dans les interventions en haute montagne, a annoncé la police des frontières.

Ces secouristes étaient partis début juin à la recherche de huit alpinistes - quatre Britanniques, deux Américains, un Indien et une Australienne - dans la Nanda Devi, le deuxième plus haut massif d'Inde.

These bodies were traced at an altitude of approximately 21,000 feet near the peak from where the mountaineers were reported missing on May 26.

