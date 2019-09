Les chefs démocrates de puissantes commissions parlementaires américaines ont annoncé vendredi qu'elles ordonnaient au secrétaire d'État Mike Pompeo, proche de Donald Trump, de leur livrer des documents concernant l'Ukraine, afin d'«accélérer» leur enquête en vue d'une procédure de destitution contre le président républicain.

«Votre refus de respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre» des représentants pour cette rare procédure contre le président américain, écrivent les chefs des commissions des Affaires étrangères, du Renseignement et de supervision de l'exécutif. Mike Pompeo doit leur livrer ces documents d'ici le 4 octobre.

BREAKING: Secretary of State POMPEO has been subpoenaed by House committees to produce Ukraine documents. pic.twitter.com/0OdHIrA2iy